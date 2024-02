Peine. Mehrere Schüsse haben am Samstagabend in Peine einen 29-Jährigen getroffen. Die Ermittlungen laufen – die Polizei sucht Zeugen.

In der Peiner Südstadt ist am Samstagabend ein Mann durch Schüsse verletzt worden. Der 29-Jährige – nach ersten Informationen handelt es sich um den Sohn des Imams einer örtlichen Gemeinde – wurde nach Braunschweig in ein Klinikum gebracht. Die Ermittlungen laufen. „Motiv und mögliche Hintergründe sind bislang unklar“, sagte ein Polizei-Sprecher.

Die Schüsse fielen demnach gegen 22.40 Uhr in der Nähe des Carl-von-Ossietzky-Platzes. Zeugen sagten aus, dass eine dunkle Limousine kurz nach den Schüssen den Ort verlassen habe. Hinweise nimmt die Polizei in Peine, erreichbar unter (05171) 9990, entgegen.

