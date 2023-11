Peine. In der Senator-Voges-Straße kam es in der Nacht zu Sonntag zu einer Unfallflucht. An der Fahrerseite gab es erheblichen Schaden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein bislang unbekannter Fahrer einen VW Golf in der Senator-Voges-Straße in Peine beschädigt. Nach Angaben der Polizei Peine teilte eine Zeugin mit, ein silberner PKW, vermutlich ebenfalls ein VW Golf, sei in den geparkten roten Wagen gefahren und habe sich anschließend in Richtung Am Silberkamp entfernt. Am beschädigten Wagen entstand erheblicher Sachschaden an der Fahrerseite. Hinweise zum Fahrer oder dem mutmaßlich ebenfalls beschädigten silbernen Wagen nimmt die Polizei Peine unter (05171) 9990 entgegen.

