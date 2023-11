Helmstedt. Bei einer Kontrolle in Helmstedt hören Zollbeamte ein Klopfen und alarmieren die Autobahnpolizei. Im Auflieger finden sie vier Männer.

Am Mittwoch haben Beamte des Zollamts Helmstedt-Autobahn einen Lkw kontrolliert und sind dabei auf illegal eingereiste Männer aus Afghanistan und dem Irak gestoßen. Das teilen Polizei und Zollamt in einem gemeinsamen Bericht mit.

Der Lkw wurde an der Grenze zu Deutschland mit einer sogenannten Zollplombe versiegelt. In Helmstedt sollte die Ladung dann verzollt werden. Bei der Überprüfung in Helmstedt wirkte die Zollplombe zunächst unbeschädigt. Allerdings machten Klopfgeräusche aus dem Inneren des Lkw-Aufliegers die Zöllner stutzig - sie informierten die Autobahnpolizei.

Zöllner entdecken Afghanen und einen Iraker in Helmstedt

Die Beamten ließen den Auflieger auf dem Amtsplatz des Zollamts öffnen. Im Laderaum befanden sich vier Männer im Alter von 20 bis 45 Jahren - drei Afghanen und ein Iraker. Laut Behörden hatte niemand ein Visum zur Einreise in die Bundesrepublik Deutschland. Die Männer gaben an, seit vier Tagen im Auflieger gewesen zu sein. Der Lkw-Fahrer jedoch sagte, dass er bereits fünf Tage unterwegs gewesen war.

Männer beantragen Asyl

Für Polizei und Zoll erhärtete sich der Verdacht, dass die Männer nach Fahrtbeginn zugestiegen waren. Daher wurde der Auflieger genauer untersucht. Es stellte sich laut Mitteilung heraus, dass die Verschlussschnur durchtrennt und mit einem kleinen Stück Metall wieder zusammengesetzt wurde, welches unter der Schnalle der Befestigung der Plane versteckt wurde. Nun ermittelt der Zoll wegen Siegelbruchs. Zudem ermittelt die Polizeiinspektion Wolfsburg/Helmstedt wegen der illegalen Einreise. Die Fälle werden zusammen mit der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen, Außenstelle Braunschweig, bearbeitet, da die Männer nach ihrem Auffinden Asyl beantragten.

red