Peine. Zwei Männer wollten am Sonntag am Peiner Bahnhof ein Fahrrad stehlen, doch die Rechnung hatten sie ohne eine 22-Jährige gemacht.

Eine aufmerksame Zeugin hat am vergangenen Sonntag dafür gesorgt, dass ein Fahrraddiebstahl verhindert werden konnte. Gegen 13 Uhr meldete sie der Polizei in Peine, dass am Bahnhof ein Fahrrad gestohlen werden sollte. Das teilt die Polizei mit. Die 22-Jährige habe zwei Männer am Fahrradunterstand auf der Südseite des Bahnhofs dabei beobachtet, wie sie mit einem Bolzenschneider das Schloss eines E-Bikes durchschnitten.

Die Täter ließen von dem Rad ab und liefen weg, als sie die Zeugin bemerkten – Polizei sucht Zeugen

Als die Männer die Zeugin bemerkten, hätten sie von dem Rad abgelassen und seien durch die Unterführung weggelaufen. Die Zeugin beschrieb die Männer wie folgt: Beide dunkel bekleidet, beide etwa 30 Jahre alt, einer der beiden trug schwarz-weiße Schuhe.

Das Fahrrad ließen die Täter vor Ort zurück. Es konnte mittlerweile der Eigentümerin wieder übergeben werden. Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter (05171) 9990 entgegen.

red