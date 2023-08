Lagerhalle in Groß Ilsede brennt nahezu vollständig ab

Groß Ilsede In Groß Ilsede ist in der Nacht zu Dienstag eine 3500 Quadratmeter große Halle abgebrannt. Die Einsatzkräfte sind den ganzen Tag über vor Ort.

Lagerhalle einer Zimmerei an der Industriestraße im Gewerbegebiet Peiner Feld in Groß Ilsede brennt

Die Polizei Peine ist am Dienstag gegen 4.15 Uhr zu einem Brand einer Lagerhalle in der Industriestraße in Groß Ilsede gerufen worden. Das berichten die Beamten in einer Mitteilung. Die Lagerhalle einer Zimmerei stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Brand. Durch die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden konnte der Hauptbrand gegen 5.30 Uhr gelöscht werden.

Die Feuerwehren löschen auch im Laufe des Dienstags noch immer vereinzelte Glutnester. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei die mehr als 3500 Quadratmeter große Lagerhalle nahezu vollständig ausgebrannt und einsturzgefährdet. Zu Personenschäden sei es nicht gekommen. Die Brandermittler der Polizei Salzgitter haben die Ermittlungen aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Aussagen zur Brandursache getroffen werden.

red

