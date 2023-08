Salzgitter Der B-Plan und auch der Flächennutzungsplan können im Internet und auch im Rathaus eingesehen werden. Los geht es am 17. August.

Die Stadt will eine Filiale der Möbelhaus-Kette „XXXL Lutz“, aber auch weitere Gewerbe an der Autobahn (A39) südlich der Kanalstraße ansiedeln. (Archivfoto)

Auch Stellungnahmen Bebauungsplan für „XXXL Lutz“ in Lebenstedt liegt aus

Es geht weiter in Sachen Ansiedlung von „XXXL Lutz“. Unter dem Stichwort „Einrichtungshaus südlich der Kanalstraße“ liegen die Pläne alsbald im Rathaus in Lebenstedt aus. Das kündigt die Stadtverwaltung an.

Konkret werden „die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung für den Bebauungsplan Sal 26 in Verbindung mit der 114. Änderung des Flächennutzungsplans“ gezeigt. Einzusehen sind sie in der Zeit vom 17. bis 31. August im Rathaus, Joachim-Campe-Straße 6-8, 9. Obergeschoss, Flurbereich zwischen Zimmer 918 und Zimmer 919. Die Zeiten: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 12 Uhr, Donnerstag von 14 bis 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb der Sprechzeiten.

Infos auch auf der Stadt-Webseite

Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner, die Einsicht nehmen und Stellungnahmen abgeben wollen, können sich auch im Internet informieren. Die Planung ist unter www.salzgitter.de/beteiligungen einsehbar.

Die Verwaltung weist auf Details zur Planung hin: Das Plangebiet wird im Norden durch die Kanalstraße, im Osten durch die Autobahn A 39, im Süden durch den Curt-Hasselbring-Weg und im Westen durch landwirtschaftlich genutzte Flächen begrenzt. „Das Ziel der Planung ist die Festsetzung eines Sondergebietes für einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb“, das heißt das geplante Möbelhaus.

Flächennutzungsplan wird auch geändert

Zum Flächennutzungsplan erläutert die Verwaltung: Das Ziel der Änderung des Flächennutzungsplans ist die Darstellung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung „großflächiger Einzelhandel“ anstelle von „vorwiegend Landwirtschaft“. Gemäß Baugesetzbuch solle die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig an der Planung beteiligt werden. Es bestehe die Möglichkeit, sich im Rahmen dieser frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung über die allgemeinen Ziele und Zwecke dieser Planung zu informieren. Gleichzeitig bestehe die Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung.

Stellungnahmen können laut Stadt innerhalb der vorgenannten Frist per Mail an planung@stadt.salzgitter.de oder schriftlich an die Stadt Salzgitter, Fachgebiet Stadtplanung, Joachim-Campe-Straße 6-8, 38226 Salzgitter gerichtet werden. Stellungnahmen können zu den Öffnungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb der Sprechzeiten auch mündlich zur Niederschrift gebracht werden.

Auch telefonische Beratung

Wichtig für die Bürger: Auskünfte zur Planung sind zu den genannten Zeiten oder nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb der Sprechzeiten im Fachgebiet Stadtplanung der Stadt Salzgitter im Rathaus, Zimmer 904, oder unter (05341) 839-4061 und -3708 erhältlich, so die Verwaltung abschließend.

red

