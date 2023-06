1. Preis! Kita Münstedt gewinnt beim Kinderrechte-Wettbewerb

Unter dem Motto „Laut mal stark“ startete Anfang des Jahres zum Thema Kinder- und Jugendrechte ein Kreativ-Wettbewerb der Präventionsketten und der Kreisjugendpflege vom Jugendamt des Landkreises Peine, wie der Landkreis Peine mitteilt. Junge Menschen konnten demnach Collagen, Liedtexte, Videos und vieles mehr zum Thema erstellen und sich so mit den Kinder- und Jugendrechten auseinandersetzen, die von den Vereinten Nationen vor mehr als 30 Jahren verabschiedet wurden.

Den ersten Preis gewann dem Landkreis zufolge die Kita Münstedt. Die dortige Löwenzahngruppe mit 25 Kindern habe sich einzelne Rechte herausgenommen und geschaut, wo diese bereits gut umgesetzt werden und wo es noch Handlungsbedarf gibt. Die Ergebnisse wurden gemalt, als Collagen zusammengetragen und auf eine lange Leine gehängt.

Das Murmiland kommt

Dies habe die Organisatorinnen des Wettbewerbs begeistert. „Die Kinder haben sich als Preis ausgesucht, dass das ‚Murmiland‘ zu ihnen kommt“, sagt Elisa Behrens von den Präventionsketten. Einen ganzen Tag lang wird dann mit Murmeln auf verschiedenen spannenden Murmelbahnen gespielt, heißt es in der Mitteilung. Zwei weitere Preise wurden dem Landkreis zufolge an die Pfadfindergruppe „Polarsterne“ der CPA für ihr selbstgedichtetes und vertontes Lied „Wir sind mehr“ und an den Kinderschutzbund für eine Collage zu den Kinder- und Jugendrechten vergeben.

„Beide Gruppen fahren als Dankeschön auf eigenen Wunsch in einen Hochseilgarten“, berichtet Kreisjugendpflegerin Inge Will. Die Umsetzung der Kinder- und Jugendrechte ist den Mitarbeitenden des Jugendamtes ein großes Anliegen: „Es ist uns wichtig, dass die Rechte von jungen Menschen gewahrt werden“, so Will, „daher wird es weitere Aktionen und Informationen geben, um immer wieder daran zu erinnern.“

