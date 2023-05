Exhibitionist zeigt sich auf Peiner Marktplatz Familien

Peine. In Peine hat ein Mann am 1. Mai auf dem Marktplatz seine Genitalien präsentiert. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Exhibitionist war am 1. Mai in Peine unterwegs (Symbolfoto).

Ein 48-jähriger Exhibitionist hat am 1. Mai auf dem historischen Marktplatz in Peine sein Unwesen getrieben. Zeugen beobachteten ihn dabei, wie er sich zunächst in der Nähe des dortigen Eiscafés die Hose herunterzog und seine Genitalien präsentierte. Gleiches wiederholte sich kurz darauf am Brunnen.

Die Zeugen informierten die Polizei, und die Beamten konnten den Mann kurz darauf kontrollieren. Insbesondere am Brunnen hielten sich zu diesem Zeitpunkt Familien mit Kindern auf. Die Polizei Peine bittet auf diesem Weg darum, dass sich Geschädigte oder weitere Zeugen dieser exhibitionistischen Handlungen melden, (05171) 9990.

red

