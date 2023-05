Braunschweig. Der 39-Jährige war offenbar für mehrere Taten in den vergangenen Wochen verantwortlich. Was bekannt ist.

In der Schützenstraße hat es am Donnerstag einen weiteren Handtaschendiebstahl gegeben (Symbolfoto).

Polizei Braunschweig Braunschweiger Handtaschenräuber in der Innenstadt geschnappt

Erneut hat es in Braunschweig einen Handtaschendiebstahl gegeben. Am Donnerstagabend entriss gegen 19.15 Uhr ein Mann auf dem Fahrrad einer 75-jährigen Braunschweigerin, die auf dem Fußweg in der Schützenstraße unterwegs war, im Vorbeifahren die Handtasche und flüchtete. Weil die Dame laut um Hilfe rief und auf den flüchtenden Radfahrer deutete, wurden mehrere Passanten auf den Vorfall aufmerksam. Sie verfolgten den Räuber und konnten seine Flucht letztendlich stoppen.

Mit Hilfe eines Polizeibeamten außer Dienstes wurde der Mann bis zum Eintreffen einer Streife festgehalten. Die Beamten nahmen ihn anschließend fest. Bei den Ermittlungen kam heraus: Es handelt sich um einen 39-jährigen Braunschweiger. Bei einer Durchsuchung des Mannes konnten die Ermittler Raubgut einer Tat vom 9. Mai am Ringgleis auffinden. Er kommt am Freitag vor einen Haftrichter. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

