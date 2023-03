Schwerer Raub: Hannover 96-Fans überfallen vier Peiner Autofahrer

Peine. Das Fotografieren der Autos von Hannover 96-Fans ist vier Autoinsassen in der Nacht zu Samstag in Peine zum Verhängnis geworden.

Warum diese Fotos gemacht worden sind und was sie abbilden, ist bisher noch unbekannt (Symbolbild).

In der Nacht zu Samstag haben Anhänger des Fußballvereins Hannover 96 vier Auto-Insassen auf einem Pendlerparkplatz an der Autobahnanschlussstelle bei Peine überfallen. Sie verlangten ihre Mobiltelefone und forderten von ihnen, Aufnahmen auf dem Gerät zu löschen. Eines der Telefone stahlen die Hannover 96-Fans. Ein Autoinsasse wurde in dem Zuge geschlagen.

Vorangegangen war, dass die Opfer, laut der Polizei Peine aus bisher ungeklärten Gründen, Aufnahmen von mehreren Fahrzeugen der Hannover 96-Fans machten.

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Nötigung und schweren Raubes aufgenommen. Warum diese Fotos gemacht wurden oder was darauf zu sehen war, ist bisher noch unklar.

Bereits kurz nach der Tat konnten mehrere Tatverdächtige aus dem Umfeld der Risikoszene von Hannover 96 festgenommen werden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden gegen mehrere Tatverdächtige Aufenthalts- und Betretungsverbote für das Stadtgebiet Braunschweig erlassen.

Versuche, das Fotografieren oder Filmen durch andere Fans und Unbeteiligte im öffentlichen Raum zu unterbinden, werden durch die Polizei nicht geduldet.

Die Polizei konzentriert sich damit weiter konsequent auf die Risikoszene, um Gewalttätigkeiten beim morgigen Niedersachsenderby bestmöglich zu verhindern. Bei entsprechenden Vorfällen kann es daher vor oder während des Spiels noch zu weiteren Aufenthalts- und Betretungsverboten, aber auch In-Gewahrsam-Nahmen kommen.

Ziel ist die Gewährleistung eines friedlichen Fußballfestes mit ausreichend Raum für Fanrituale.

Weitere Meldungen aus Peine und Braunschweig lesen Sie hier:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de