Auf den Acker geschleudert: Glätte-Unfall bei Hohenhameln

Eine 36-jährige Fraue ist am Samstagmorgen zwischen Harber und Haimar mit ihrem Kleinwagen verunglückt. Wie die Feuerwehr berichtet, geriet sie vermutlich aufgrund der Straßenglätte nach einer S-Kurve in Richtung Haimar von der Straße ab und prallte an der Beifahrerseite mit dem Heck gegen einen Baum und wurde dadurch in den Graben auf den danebenliegenden Acker geschleudert.

Um kurz nach 6 Uhr wurden die Ortswehren Hohenhameln und Ohlum alarmiert, 25 Kräfte waren im Einsatz. Sie fanden die schwerverletzte Frau in dem demolierten Auto. Mit einem Tragebrett wurde sie befreit und dann ins Klinikum Peine gebracht. Während des Einsatzes war die Kreisstraße voll gesperrt.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus dem Kreis Peine und Umgebung:

Aktuelle News aus Peine jetzt mit unserem kostenlossen E-Mail-Newsletter abonnieren:

Täglich wissen, was in Peine passiert: Hier kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de