Peiner Schüler glänzen bei Bezirksfinale im Schach

Am Bezirksfinale der Schulschachmeisterschaften des Schachbezirks Braunschweig hat auch die Schach-Arbeitsgemeinschaft des Ratsgymnasiums Peine teilgenommen. Darüber berichtet die Arbeitsgemeinschaft (AG) in einer Pressemitteilung. Demnach wurde in der Besetzung Kai Schaper, Konstantin Balko, Fredrick Placke, Leopold Placke und Ersatzspieler Markus Upadeck im Bündheimer Schloss in Bad Harzburg gespielt. Als Betreuer waren Marco Drewes und Hans Placke mit dabei.

Der Turniermodus in der Wertungsklasse III (Jugendliche bis 14 Jahre) mit fünf Runden und einer Bedenkzeitregelung von 20 Minuten pro Spieler und Partie versprach der Mitteilung zufolge spannende und gehaltvolle Partien. „Nach konzentrierten und souverän geführten Partien gelang den fünf Spielern tatsächlich das Kunststück, sowohl alle Mannschaftsspiele als auch jede einzelne Partie für sich zu entscheiden“, heißt es. Damit habe am Ende das Ergebnis von 10 – 0 Mannschafts- und 20 – 0 Brettpunkten festgestanden.

Qualifiziert für die Landesmeisterschaft

Zweiter wurde der Mitteilung zufolge das Gymnasium Felix Klein aus Göttingen. Mit ihrer Leistung hat sich die Schach-AG aus Peine für die Niedersächsische Schulschachmeisterschaft am 8. März in Hannover qualifiziert.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de