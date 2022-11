Kreis Peine: Schock für Angestellte – Raubüberfall auf Spielhalle

Peine. Zwei dunkel gekleidete Männer forderten am Dienstag in Groß Ilsede eine 45-Jährige auf, Geld auszuhändigen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

In einer Spielhalle im Kreis Peine hat es am Dienstagabend einen Raubüberfall gegeben (Symbolfoto).

In einer Spielhalle in Groß Ilsede ist es am Dienstagabend zu einem Raubüberfall gekommen. Wie die Polizei schreibt, betraten um kurz vor 23.30 Uhr zwei dunkel gekleidete Männer die Einrichtung an der Gerhardstraße und verlangten von einer 45-jährigen Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Einer der Täter bedrohte die Frau mit einem Messer und forderte sie mehrfach auf, ihm Geld auszuhändigen. Nachdem die Männer eine bislang unbekannte Bargeldsumme erbeuteten, verließen sie die Spielhalle zu Fuß und entfernten sich in Richtung Backhausweg.

Die Täter waren beide dunkel gekleidet und mit schwarzer Mütze und Schal maskiert. Ein Täter sei etwa 1,65 Meter groß und schlank gewesen und habe hochdeutsch gesprochen. Der andere Täter habe nicht gesprochen, er sei etwa 1,85 Meter groß gewesen. Die Polizei in Peine bittet Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Beobachtungen im Bereich der Gerhardstraße, Backhausweg und Dorfstraße gemacht haben, sich zu melden. Möglicherweise sind die beiden Täter im Backhausweg einem herausfahrenden, nicht näher beschriebenen, Pkw begegnet, insbesondere dessen Fahrerin oder Fahrer wird gebeten, sich zu melden.

