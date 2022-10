Geldautomat in Vechelde gesprengt – Täter flüchten unerkannt

Es hat eine weitere Geldautomatensprengung in unserer Region gegeben. Am frühen Donnerstagmorgen sprengten Unbekannte einen Automaten der Deutschen Bank-Filiale in der Hildesheimer Straße in Vechelde. Die Scheiben der Bankfiliale sind durch die Sprengung zerstört.

Wie der Sprecher der Polizei Peine, Malte Jansen, berichtet, meldeten Zeugen gegen 3 Uhr eine starke Rauchentwicklung infolge einer Detonation in der Bankfiliale. Die Täter sollen mit einer silbernen Fahrzeug in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung, die auch durch den Polizeihubschrauber „Phoenix“ aus Hannover unterstützt wurde, blieb bislang erfolglos. Wie Jansen weiterhin berichtet, geht man aktuell davon aus, dass Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet wurde.

Zum aktuellen Zeitpunkt sind Ermittler der Tatortgruppe der Polizei Salzgitter vor Ort und nehmen in Zusammenarbeit mit der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig Spuren auf. Das Gebäude, in dem sich die Bank befindet, ist aktuell eingeschränkt betretbar und muss durch einen Statiker geprüft werden, da sich im Objekt ebenfalls mehrere Arztpraxen und eine Tiefgarage befinden.

lux

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de