Ecstasy: 13-Jährige stirbt nach Drogen-Konsum – Vier Festnahmen

Berlin/Neubrandenburg In Mecklenburg-Vorpommern ist eine 13-Jährige nach dem Konsum von Ecstasy gestorben. Ein weiteres Mädchen ist in "kritischem Zustand".

In Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) ist am Montag ein 13-jähriges Mädchen gestorben, das zuvor offenbar Ecstasy konsumiert hatte. Das teilte die Polizei per Twitter mit. Eine 14-Jährige, die ebenfalls Drogen eingenommen haben soll, befindet sich laut Polizei in "sehr kritischem Zustand".

Wie inzwischen bekannt wurde, haben die Ermittlerinnen und Ermittler in Zusammenhang mit dem Tod der 13-Jährigen inzwischen vier Verdächtige festgenommen und mehrere Wohnungen durchsucht. Laut Polizei handelt es sich um drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sowie einen 37-Jährigen. Ihnen werden Drogenhandel und die Weitergabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige vorgeworfen.

Die Verdächtigen befinden sich laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in polizeilichem Gewahrsam. Haftbefehlsanträge gegen sie sollen derzeit geprüft werden.

"Blue Punisher": Besonders starke Ecstasy-Variante an Minderjährige verkauft

Die beiden Mädchen sollen den Angaben der Polizei zufolge Ecstasy mit der Bezeichnung "Blue Punisher" eingenommen haben – eine besonders starke Variante der Droge. "Wir gehen davon aus, dass die gefährliche Droge weiterhin im Umlauf ist", erklärten die Beamten. Sie werde offenbar im Großraum Neubrandenburg von Drogenhändlern auch an Kinder und Jugendliche vertrieben. Die Polizei warnte eindringlich vor dem Konsum. (fmg/afp/dpa)

