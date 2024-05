Salzgitter. Unter dem Vorwand, Stift und Zettel zu benötigen, klingelt ein Mann bei der Seniorin in Salzgitter. Er und womöglich ein Komplize stehlen Geld.

In Salzgitter ist eine Seniorin Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Das teilt die Polizei mit. Demnach klingelte am Dienstag, gegen 14.20 Uhr, ein Unbekannter an der Wohnungstür in Lebenstedt und gab an, Stift und Zettel zu benötigen. Der Täter und die Frau gingen daraufhin in die Wohnung.

Polizei Salzgitter warnt ältere Bürger

Die Polizei geht davon aus, dass sich ein weiterer Tatverdächtiger unbemerkt in die Wohnung schlich und die Räume durchsuchte. Als der Mann, der geklingelt hatte, die Wohnung wieder verlassen hatte, bemerkte die Seniorin, dass Geld fehlte. Die Polizei schreibt, dass der Schaden im hohen vierstelligen Bereich liegt.

Der Tatverdächtige trug laut Beschreibung einen Vollbart und war mit einem rosé- beziehungsweise pinkfarbenen Poloshirt bekleidet. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter (05341) 18970 zu melden.

Die Polizei appelliert: „Wir möchten insbesondere ältere Menschen sensibilisieren, nicht auf diese oder ähnlich gelagerte Betrugs- oder Trickdiebstahlsfälle hereinzufallen. Bitte lassen Sie keine fremden Personen alleine oder unbemerkt in ihren Wohnräumen verweilen. Bitte seien Sie sich bewusst, dass ungesichert abgelegte Werte für Täter eine leichte Beute sind. Für Hilfe oder Rückfragen können sie jederzeit ihre Polizei kontaktieren.“

