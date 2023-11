Salzgitter. Ein Dieb gibt sich als Flohmarktinteressent aus und erbeutet 12.000 Euro - das ist nicht der einzige Fall in Salzgitter im Moment.

Als ein junger Mann sich Anfang Oktober vor dem Gartentor von Angela (Name von der Redaktion geändert) als Flohmarkthändler vorstellt, denkt sie sich erst einmal nichts dabei. „Ich habe gerade bei uns im Garten in der Nähe des Zaunes gearbeitet“, erinnert sie sich. Und fügt an: „Ich habe den Mann schon vorher hin- und herlaufen sehen. Irgendwann sprach er mich an.“ Angeblich bestücke er einen Flohmarkt in der Nähe und suche nach alten Schreibmaschinen oder Büchern. Wie der Zufall es wollte, hatten Angela und ihr Mann genau so etwas noch auf ihrem Dachboden stehen und wollten es loswerden. Mehrere hundert Euro stellte der angebliche Händler für Schreibmaschinen in Aussicht. Ein falscher Vorwand der reichte, um die Aufmerksamkeit des Ehepaars zu wecken.