Thiede. Was die Quartiersmanager 2024 in der Siedlung Steterburg noch vorhaben, erklärten sie dem Ortsrat Nordost. Das sind ihre Pläne.

Wie das Wohnquartier Steterburg mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ in diesem Jahr lebenswerter werden soll, haben die Quartiersmanager Sabine Naats und Maximilian Grafinger jüngst dem Ortsrat Nordost vorgestellt. Geplant sind einige Bauprojekte und Sanierungsmaßnahmen im Problemviertel, das im Nordosten der Stadt liegt.

So beurteilen die Quartiersmanager die Siedlung Steterburg

Weil ein großer Anteil der Gebäude deutlichen Sanierungsbedarf zeigt, die Wohnungen in Größe und Zuschnitt nicht mehr heutigen Ansprüchen genügen, ist das Quartier mit seinen mehr als 3000 Bewohnern zum Sorgenkind der Stadt geworden. Der überdurchschnittlich hohe Anteil von Bewohnern im Alter unter 20 Jahren und von ausländischen Bürgern ist bemerkenswert. Nach Angaben der Quartiersmanager hat Steterburg mit „drastischen sozioökonomische Problemlagen“ zu kämpfen: Der Anteil von Arbeitslosen und Sozialhilfe-Empfängern liege deutlich über dem städtischen Durchschnitt, vor allem Kinder seien mehr als anderswo von Armut betroffen, heißt es im jüngsten Bericht des Teams, den sie im Ortsrat vorstellten.

Dies Aktionen sind in diesem Jahr in Steterburg geplant

Daher gab es auch 2023 viele Aktionen, um die Menschen im Stadtteil stärker zusammenzubringen. So gab es zum bundesweiten Tag der Städtebauförderung auf dem Marktplatz eine Pflanzaktion, bei der die Bewohner gemeinsam mit Künstlerin Helen Feifel Hochbeete mit Blüh- und Beerensträuchern, aber auch Kräutern bepflanzen konnten.

2024 soll der Stadterneuerungsprozess in Steterburg weitergehen. Eine Reihe von Sanierungsmaßnahmen und baulichen Projekten sollen in diesem Jahr vorbereitet, umgesetzt oder abgeschlossen werden. Dazu gehören etwa die zu beendende Neugestaltung und Eröffnung des öffentlichen Platzes vor der Grundschule, Bau und Eröffnung des Nachbarschaftsgartens gleich nebenan und erste Aktivitäten mit der Projektgemeinschaft im Nachbarschaftsgarten. Vorbereitet wird die Umgestaltung des Kreuzungsbereichs zwischen Schulring und Unter den Eichen sowie des Abschnitts zwischen Pappeldamm und Klosterweg, dem Vorplatz von St. Bernward. Zudem soll der Spielplatz Unter den Eichen umgestaltet, über die Förderung privater Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Steterburg informiert werden.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: