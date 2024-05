Einsatz im Clan-Milieu: Die Polizei durchsuchte am Mittwochmorgen mehrere Immobilien in Salzgitter und Braunschweig, darunter Shisha-Bars, einen Großhandel für Tabakwaren sowie einen Spielzeughändler. Alle Unternehmen stehen in Verbindung mit einer arabischstämmigen Großfamilie. © Salzgitterinfos | Rudolf Karliczek