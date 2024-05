Braunschweig. Auf den wechselhaften April folgt eine Kehrwende für die Region Braunschweig. Wer plant, den Vatertag draußen zu verbringen, kann sich freuen.

Jahr für Jahr hoffen Familien und Feierfreudige gleichermaßen auf ein sonniges Himmelfahrtswochenende – und einen warmen Donnerstag, um mit dem Bollerwagen um die Häuser zu ziehen. Nach dem wechselhaften Wetter der vergangenen Wochen stellt sich nun die Frage: Fallen die Vatertagstouren ins Wasser? Die Prognose des Deutsches Wetterdienst (DWD) für die Region Braunschweig-Wolfsburg liefert Antworten.

Wetter an Christi Himmelfahrt: Kommt die Sonne raus?

DWD-Experte Jens Kieser gibt Entwarnung: Der Regenschirm kann zu Hause bleiben. Im Sonne-Wolken-Mix überwiege der blaue Himmel, Schauer seien nicht zu erwarten. Pünktlich zum Vatertag sollen die Temperaturen zudem auf bis zu 22 Grad klettern. Morgens sei es hingegen etwas kühler, bei Tiefstwerten um 6 Grad. „Es wird zwar nicht sommerlich, aber doch recht mild“, sagt der Meteorologe. Für Gottesdienste im Freien und Treffen im Prinzenpark verspricht Christi Himmelfahrt also optimale Bedingungen.

Wer den Freitag als Brückentag freinimmt, kann sich ebenfalls auf angenehmes Wetter freuen. „Im Moment sieht es so aus, als würde es etwas mehr Wolken geben als am Donnerstag“, merkt Kieser an. Bei ähnlichen Temperaturen bleibe es auch am Freitag größtenteils trocken – „mit ein paar sonnigen Momenten“.

Das Wetter in der Region Braunschweig-Wolfsburg spielt mit – auch am langen Wochenende

Zum Wochenende hält sich das frühlingshafte Wetter – trotz der Eisheiligen, die vom Samstag bis Mittwoch im Kalender stehen. Der DWD-Experte liefert die Erklärung: „Dank des Hochdruckeinflusses wird das Wetter am gesamten Wochenende recht ruhig – mit kleinen Schönheitsfehlern.“ Zum jetzigen Stand schließt er einige Schauer nicht aus, das beträfe aber nur Teile der Region. An allen Tagen des verlängerten Wochenendes wehe dazu ein schwacher, allenfalls mäßiger Wind.

Es sieht es so aus, als wäre Sonntag der freundlichste Tag des gesamten verlängerten Wochenendes. Jens Kieser - Deutscher Wetterdienst (DWD)

Am Samstagmorgen startet der Tag mit einstelligen Temperaturen, tagsüber steigen diese auf rund 23 Grad an. Morgens könnten sich teilweise Nebelfelder bilden. Laut Kiesers aktueller Prognose gestaltet sich der Samstag dennoch angenehm. Ab und an werde der Sonnenschein von Wolken unterbrochen.

Für Sonntag – in diesem Jahr Muttertag – prophezeit der DWD-Experte die besten Bedingungen: „Aus jetziger Sicht sieht es so aus, als wäre Sonntag der freundlichste Tag des gesamten verlängerten Wochenendes.“ Bei einem Mix aus Sonne und Wolken steigen die Temperaturen auf bis zu 24 Grad. Die Chancen auf Ausflüge ins Grüne stehen also auch nach Himmelfahrt gut.

Kurzum: Das Wetter spielt in diesem Jahr mit – sei es beim Grillen mit der Familie oder bei der Bollerwagentour durch den Prinz-Albrecht-Park.

