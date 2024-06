Braunschweig. Wer bei dem schönen Wetter den Hund nicht an die Leine nehmen mag, hat andere Optionen. Das sind Braunschweigs Hundeplätze.

Endlich Sonne! Aber: Achtung! Seit 1. April gilt wegen der Brut- und Setzzeit auch in Braunschweig der Leinenzwang. Und trotzdem wollen Hunde auch in dieser Zeit toben, spielen und ihrer Lebenslust freie Bahn lassen. In Braunschweig gibt es drei Hundewiesen, auf denen sich der Freund auf vier Pfoten nach Lust und Laune auslaufen und mit Artgenossen herumtollen kann. Auch während der Brut- und Setzzeit. In diesem Artikel finden Sie alle Informationen zu den Freilaufflächen Braunschweigs für Hunde.

1) Östliches Ringgebiet: die Riesenwiese im Prinzenpark

Die Hundewiese Franzsches Feld/Nußberg ist mit knapp 54.000 Quadratmeter die mit großem Abstand größte Hundewiese in Braunschweig. Die Wiese ist allerdings nicht eingezäunt, und auch Sitzbänke für Herrchen und Frauchen sucht man vergebens. Dafür kann nach ausgiebigem Rennen noch eine Runde durch den Prinzenpark gedreht werden. Im Park befinden sich auch Kotbeutelspender.

2) Westliches Ringgebiet: eingezäunte Wiese am Madamenweg

Am Madamenweg liegt eine 5.000 Quadratmeter große Freilauffläche, die komplett eingezäunt ist. Auch Sitzbänke und Kotbeutelspender sind hier zu finden. Wer den Hund besonders fordern möchte, kann auch von Slalomstangen und anderem Gerät Gebrauch machen, das auf dem Gelände bereitliegt. Hinter der Wiese befindet sich ein Kleingartenverein mit Waldstück, die für eine klassische Gassi-Runde genutzt werden können. Auch der Westpark ist nicht weit entfernt.

3) Bienrode: Hundeplatz zwischen See und Flughafen

Am Großen Moore im Stadtteil Bienrode befindet sich eine ebenfalls vollständig eingezäunte Freilauffläche. Auf 6000 Quadratmetern haben Hunde ausreichend Platz, um miteinander zu spielen, aber auch, um sich zurückzuziehen, sollte es ihnen zu viel werden. Auf dem alten Sportplatz stehen noch die Auswechselbänke von damals, sodass Herrchen und Frauchen auch bei Wind und Wetter einen überdachten Unterschlupf haben. Nicht weit entfernt liegt der umwaldete Bienroder Kiesteich, der sich für einen entspannten Spaziergang anbietet.

