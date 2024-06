Braunschweig. Ab Dienstagnachmittag könnte es turbulent werden in unserer Region. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Unserer Region könnte ab Dienstagnachmittag ein turbulenter Wettertag drohen. Wie der Deutsche Wetterdienst auf Nachfrage mitteilt, sind „recht kräftige Gewitter mit Hagelkörnern von bis zu fünf Zentimetern Größe“ möglich. Ebenfalls könnte es bis zu 30 Liter, vielleicht sogar 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit regnen und schwere Sturmböen, möglicherweise sogar Orkanböen – auch im Flachland – geben. Außerdem ist die Bildung von einzelnen Tornados nicht ausgeschlossen. „Es ist eine brisante Lage“, heißt es aus dem Seewetteramt in Hamburg. „Je weiter der Tag voranschreitet, desto brisanter wird es.“

Über Nordfrankreich bildet sich am Vormittag das Unwetter und zieht in einem breiten Streifen einmal durch die Mitte Deutschlands bis nach Nordpolen. Die Region Braunschweig soll es am späten Nachmittag erreichen. „Nass wird es auf jeden Fall. Wie stark sich das Unwetter örtlich ausprägt, lässt sich erst kurz vorher konkret sagen.“ Aktuell endet die Vorabinformation Unwetter vor den Toren unserer Region, am Dienstagmorgen soll sie aber auch für die Mitte und den Osten Deutschlands ausgedehnt werden. „Die unterschiedlichen Luftmassen bringen viel Energie mit, die sich durch die Gewitter am Dienstag entladen.“ Auch der Abend wird vermutlich sehr nass.

DWD warnt vor umstürzenden Bäumen und Überschwemmungen

Der Deutsche Wetterdienst warnt im Zuge der Schwergewitterlage vor Gefahr durch Großhagel, umstürzende Bäume beziehungsweise Sturmschäden an Gebäuden. Auch lokale Überschwemmungen, vollgelaufene Keller oder Unterführungen sind im Laufe des Dienstags möglich.

Allerdings gibt es eine gute Nachricht für die geplanten Public Viewings zum EM-Spiel der Deutschen gegen Ungarn am Mittwoch und weiteren Veranstaltungen am Wochenende: Prognosen zufolge soll das Wetter bis dahin wieder Normalform erreichen, angenehme Temperaturen um die 20 Grad ohne Regen sind für die Tage ab Mitte der Woche vorhergesagt.

