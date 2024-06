Einer der acht angeklagten Reichsbürger der mutmaßlichen Terrorgruppe um Prinz Reuß vor dem Oberlandesgericht München (links). Darunter ist auch die Ärztin aus dem Landkreis Peine (unten rechts). Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch, es gibt scharfe Einlasskontrollen (oben rechts) für Besucher und Journalisten von mehr als 40 Medien-Unternehmen aus dem In- und Ausland.. Es lief an den ersten beiden Prozesstagen am Dienstag und Mittwoch aber alles reibungslos. © dpa (2), Andre Dolle (1) | Jürgen Runo