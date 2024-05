Hemmoor. Außerdem führt ein Autounfall im Kreis Osnabrück zu lebensgefährlichen Verletzungen. Der Blaulicht-Überblick für Niedersachsen.

Ein 19-Jähriger hat sich bei einer Probefahrt mit einem Quad schwer verletzt. Er sei in Hemmoor (Kreis Cuxhaven) von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach touchierte der 19-Jährige bei dem Unfall mehrere Bäume. Das Fahrzeug sei noch nicht ordnungsgemäß zugelassen gewesen. Die Unfallursache ist nach Angaben der Polizei bisher nicht bekannt.

Autounfall im Kreis Osnabrück - drei Menschen in Lebensgefahr

Nach dem Zusammenprall von zwei Autos in der Nacht zu Montag im Landkreis Osnabrück geht die Polizei von fünf Verletzten aus. Drei von ihnen sind lebensgefährlich verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte.

Zu dem Zusammenprall kam es gegen 22.35 Uhr zwischen Bad Iburg und Glandorf. In Lebensgefahr sind den Angaben nach ein 23 Jahre alter Mann, eine gleichaltrige Frau und eine 20-Jährige. Ihnen wurde nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt genommen. In dem anderen Auto saßen zwei Frauen, 28 und 30 Jahre alt. Sie wurden leicht verletzt.

Die Straße war zeitweise gesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

