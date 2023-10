Baum gerammt: Vier Verletzte bei Autounfall im Kreis Rotenburg

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 im Landkreis Rotenburg sind vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Am späten Samstagabend sei ein 43-Jähriger mit seinem Wagen auf gerader Strecke von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Auto rammte einen Baum. Seine 36 Jahre alte Lebenspartnerin erlitt schwere Verletzungen und wurde von der Feuerwehr aus dem Auto befreit. Der 43-Jährige sowie zwei Kleinkinder im Alter von einem und zwei Jahren wurden ebenfalls verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Wildkatze versperrt Wanderern im Solling den Weg

Eine störrische Wildkatze hat bei einer Wandergruppe im Solling (Landkreis Northeim) für Aufruhr gesorgt. Das Tier war am Samstag aufgetaucht, als die Wanderer sich gerade auf dem Sollingturm befanden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Katze setzte sich auf die Treppe des Aussichtsturms, fauchte die Ausflügler an und versperrte ihnen so den Weg.

Sicherheitshalber verständigte die Gruppe die Polizei. Den Beamten gelang es dann, das Tier zu verscheuchen. Ein zuständiger Revierförster habe anschließend versprochen, der Wildkatze nun einen dauerhaften Ortswechsel nahezulegen. Der knapp 90 Jahre alte Sollingturm nordwestlich von Uslar ist ein Wahrzeichen des Sollings.

Kreis Göttingen: Scheune mit Maschinen und Düngemittel verbrannt

Der Brand einer Scheune im Landkreis Göttingen hat massive Schäden verursacht - neben tonnenweise Düngemittel sind auch Maschinen verbrannt. Das Feuer im Niemetaler Ortsteil Löwenhagen habe am Samstagnachmittag einen Großeinsatz mit rund 100 Feuerwehrleuten ausgelöst, teilte die Polizei mit. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar, allerdings verbrannten in der Scheune auch mehrere Hundert Tonnen Düngemittel, Mähdrescher, Gabelstapler und andere Maschinen.

Als die Feuerwehr eintraf, stand die Scheune schon komplett in Flammen. Wegen der dort gelagerten Düngemittel in Pulverform wurden Experten alarmiert. Sie entschieden, die Scheune kontrolliert abbrennen zu lassen. Am späten Samstagabend löschte die Feuerwehr noch Glutnester, auch mussten Anwohner wegen des sich drehenden Windes ihre Wohnungen verlassen. Sie kamen überwiegend bei Bekannten unter. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Emsland: Rollerfahrer mit 2,83 Promille erwischt

Ohne Führerschein und betrunken hat sich ein Rollerfahrer im Landkreis Emsland Ärger mit der Polizei eingehandelt. Der 41-Jährige sei am Samstag zwischen Lähden und Holte unterwegs gewesen, von der Straße abgekommen und gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei blieb er unverletzt. Zeugen verständigten wegen des starken Alkoholgeruchs die Polizei - ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge 2,83 Promille. Eine entsprechende Fahrerlaubnis hatte der 41-Jährige nicht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Kreis Osnabrück: Reihenhaus in Bad Iburg brennt lichterloh

Ein Reihenhaus in Bad Iburg im Landkreis Osnabrück ist am Sonntag in Brand geraten. Menschen seien nicht im Gebäude, es habe keine Verletzten gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe das Dachgeschoss des Hauses «lichterloh» gebrannt. Schätzungen zur Schadenshöhe gab es noch nicht. Auch die Ursache des Feuers war zunächst unbekannt. Die Löscharbeiten dauern an.

Emsland: Scheune abgebrannt - mehrere 100 000 Euro Schaden

Ein Schaden von geschätzt mehreren 100 000 Euro ist beim Brand einer Scheune im Landkreis Emsland entstanden. Am Samstagabend hätten zwei Anwohner im Alter von 60 und 64 Jahren in Sustrum in der Samtgemeinde Lathen ein Knistern gehört, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dann hätten sie gesehen, dass die an ihr Wohnhaus angrenzende fast leerstehende Scheune in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte nicht mehr verhindern, dass die Scheune abbrannte - dabei wurde die Photovoltaikanlage auf dem Dach zerstört. Das Wohnhaus konnten die 52 Einsatzkräfte retten. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

dpa

