Uelzen. Außerdem brennt in Walsrode die historische Remise am Heidemuseum ab. Der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

Ein Motorradfahrer ist in Uelzen mit seiner Maschine von der Straße abgekommen und tödlich verletzt worden. Der 32-Jährige sei nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler mit „nicht angepasster Geschwindigkeit“ durch einen Kreisel gefahren und habe die Kontrolle verloren, teilte die Polizei am Samstag mit.

Das Motorrad kam nach rechts von der Straße ab und prallte dort gegen ein geparktes Auto, einen Baum und einen weiteren Wagen. Der Fahrer verlor durch den Aufprall seinen Helm und wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Sein 23 Jahre alter Mitfahrer wurde am Freitagabend leicht verletzt.

Historische Remise am Heidemuseum in Walsrode abgebrannt

Eine reetgedeckte historische Scheune am Heidemuseum in Walsrode ist in der Nacht zu Samstag abgebrannt. Gegen kurz vor 4.00 Uhr wurde ein brennender Dachstuhl in der Hermann-Löns-Straße gegenüber dem Freilichtmuseum Rischmannshof gemeldet, wie die Feuerwehr mitteilte. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte habe die historische Wagenremise in voller Ausdehnung gebrannt.

Es wurde verhindert, dass der Brand sich auf einen angrenzenden Wald ausbreitet, wie es weiter hieß. Um alle Glutnester erreichen zu können, wurden Teile der Scheune mit einem Bagger abgetragen, da schon frühzeitig Einsturzgefahr bestand. Einige eingelagerte Exponate konnten von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden. „Wir wissen nicht, was sich alles in der Scheune befand, aber die Lagerräumlichkeiten waren nicht sehr groß“, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Verantwortliche der Stadt Walsrode machten sich vor Ort einen Überblick über das Schadensausmaß.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

dpa/red