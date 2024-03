Ronneberg. Die Polizei berichtet von Gaffern, die eine Wiederbelebung verhindern. Zudem vergisst eine Frau 900 Euro am Automaten.

Bei einem schweren Unfall zwischen zwei Autos in Ronnenberg bei Hannover ist ein Mann gestorben. Der 68-Jährige sei den ersten Erkenntnissen nach mit seinem Wagen in der Nacht auf den Samstag frontal mit einem anderen Auto zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Anschließend wurde sein Auto gegen einen Baum geschleudert. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst noch unklar. Der 24 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Junger Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Ein 20 Jahre alte Autofahrer ist bei einem Unfall in Katlenburg-Lindau im Landkreis Northeim ums Leben gekommen. Der Mann sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach aus unbekannten Ursachen mit seinem Wagen am Samstagmorgen in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dort prallte das Auto gegen einen Baum. Die Straße war während der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigungsarbeiten für rund drei Stunden gesperrt.

Frau vergisst 900 Euro im Geldautomaten

Eine Frau hat 900 Euro von ihrem Konto bei einer Bank in Einbeck im Landkreis Northeim abgehoben und im Automaten liegen lassen. Ersten Erkenntnissen nach habe ein nachfolgender Kunde oder eine nachfolgende Kundin das im Ausgabeschacht liegende Geld an sich genommen und sei anschließend verschwunden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Polizei ermittelt nun wegen Unterschlagung und sucht nach Zeugen, die in der Filiale am Freitagmittag etwas Verdächtiges gesehen haben.

Frau in Lebensgefahr - Schaulustige behindern Einsatz in Verden

Die Polizei hat eine bewusstlose Frau hinter der Stadthalle in Verden gefunden. Die Beamten, Ersthelfer und die dazu gerufenen Rettungssanitäter schafften es die Frau wiederzubeleben, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie konnte stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht werden, schwebe allerdings immer noch in Lebensgefahr. Was genau dort am Freitagnachmittag vorgefallen war, sei laut Polizeiangaben noch unklar.

Während des Einsatzes wurden die Helfer von Schaulustigen gefilmt. Ein Mann störte den Einsatz so sehr, dass er die Wiederbelebungsmaßnahmen behinderte, teilte die Polizei mit. Weitere Einsatzkräfte mussten nachalarmiert werden und einen Sichtschutz aufbauen.

