Osnabrück. Der Motorradfahrer ist am Donnerstag mit einem Trecker kollidiert. In Northeim hat ein 91-Jähriger einen 17-jährigen Radfahrer angefahren.

Bei einem schweren Unfall im Landkreis Osnabrück hat ein 19 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der junge Mann sei am Donnerstagnachmittag zwischen Melle und Himmern unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Beim Überholen kollidierte er mit einem abbiegenden Trecker. Der 19-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß von seinem Motorrad geschleudert. Er wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 33 Jahre altre Treckerfahrer blieb unverletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die beiden Fahrzeuge beschlagnahmt. Die Straße war für mehrere Stunden komplett gesperrt.

17-jähriger Radfahrer bei Unfall in Northeim schwer verletzt

Ein 17 Jahre alter Radfahrer hat bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Northeim schwere Verletzungen erlitten. Am Donnerstagmittag habe ein 91 Jahre alter Autofahrer an einer Kreuzung offensichtlich das Rotlicht der Ampel übersehen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Wagen des Mannes stieß dann mit dem jugendlichen Radfahrer zusammen, der die Straße bei Grün überquerte. Der 17-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, der 91-Jährige wurde vorsorglich zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde dem 91-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

dpa