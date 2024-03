Hannover. Schockmoment für Vicky Leandros: In Hannover fällt sie von der Bühne. Doch die Sängerin ist tapfer und setzt ihr Konzert fort.

Schlagersängerin Vicky Leandros (71) ist am Freitag bei einem Konzert in Hannover gestolpert und von der Bühne gefallen. Gegen Ende der Veranstaltung kam sie bei dem Lied „Ich liebe das Leben“ in ihrem Glitzerkleid und hochhackigen Schuhen zu dicht an den Bühnenrand und fiel in den Zuschauerraum. Mehrere Menschen im ausverkauften Kuppelsaal eilten ihr sofort zu Hilfe.

Sie stand nach wenigen Augenblicken wieder auf der Bühne und setzte ihr Konzert fort. In einem Video auf Youtube ist zu sehen, wie sie nach dem Sturz zunächst am Bühnenrand steht und zu den Fans sagt: „Das ist mir noch nie in meinem Leben passiert.“ Ein Mann hilft ihr dann wieder hinauf. Danach klatschen die Fans und singen den Song „Ich liebe das Leben“ weiter.

„Ich hatte großes Glück, dass ich mich nicht verletzt habe und danke meinem Schutzengel“, sagte die gebürtige Griechin laut Mitteilung des Veranstalters Semmel Concerts vom Samstag. Die nächste Station ihrer Abschiedstournee ist am Montag der ausverkaufte Friedrichstadt-Palast in Berlin, sie freue sich darauf, hieß es weiter.

Fan: „Da ist mir gestern aber auch echt das Herz in die Hose gerutscht“

Ähnlich äußerte sich Vicky Leandros auch auf Instagram. Viele Fans zeigten sich erleichtert. Einer kommentierte: „Puh. Da ist mir gestern aber auch echt das Herz in die Hose gerutscht. Sah echt übel aus… Gott sei dank ist nichts Schlimmeres passiert. Es war ein toller Abend und ich bin froh, dass ich Vicky Leandros live erleben durfte!“ Oder: „Ich habe mich so erschrocken und bin froh, dass Sie sich nicht verletzt haben. Meist macht sich so was auch später bemerkbar. Frau Leandros hat so gut es geht ihr Konzert unter diesen Bedingungen fortgesetzt. Schön, dass nicht Schlimmeres passiert ist!“

Die Sängerin steht seit mehr als 50 Jahren auf der Bühne. Bekannt ist Leandros unter anderem für Lieder wie „Theo, wir fahr‘n nach Lodz“. Beim Eurovision Song Contest holte sie 1972 mit „Après toi“ den Sieg für Luxemburg. dpa/BM

