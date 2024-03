Etelsen. An einem Bahnhof fasst ein Jugendlicher ein Geländer und die Metallstange einer Laterne an. Er bekommt einen Stromschlag, alleine kommt er nicht los.

Durch einen Stromschlag ist ein 14-Jähriger am Dienstagabend an einem Bahnhof im Landkreis Verden schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, fasste der Jugendliche an einem Fußgängerweg zu einem Gleis am Bahnhof in der Ortschaft Etelsen ein Metallgeländer und die Metallstange einer Laterne an. Dabei erlitt er einen Stromschlag. Da seine Hand krampfe, konnte er sie nicht selbstständig lösen. „Ein Freund riss ihn los“, berichtete die Polizeisprecherin. Der Jugendliche kam ins Krankenhaus. „Wir gehen davon aus, dass er schwer verletzt ist“, sagte sie. Genaueres zum Zustand des Jungen sei nicht bekannt.

Auf dem Geländer und der Laternenstange hätte kein Strom sein dürfen. „Die Feuerwehr hat Spannungsmessungen durchgeführt“, sagte sie. „Drei Laternen standen unter Spannung“, berichtete die Polizeisprecherin. „Wir haben die Ermittlungen aufgenommen.“ Nach dem Vorfall wurde die Hauptsicherung, die für die Straßenbeleuchtung an der Unfallstelle zuständig ist, vorübergehend ausgeschaltet. Der Bahnverkehr wurde auf ein anderes Gleis umgeleitet und das betroffene Gleis vorübergehend gesperrt.

Die Ortschaft Etelsen liegt im Flecken Langwedel im Landkreis Verden.

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Papenburg (Landkreis Emsland) ist ersten Schätzungen der Polizei zufolge ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstanden. In der Nacht auf Mittwoch brannte eine Wohnung im zweiten Obergeschoss, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die 13 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten unverletzt evakuiert werden. Die Brandwohnung ist den Angaben nach vorerst nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache werde noch ermittelt, hieß es.

