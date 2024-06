Wolfsburg. Nach der Landung in den Bus: Was Sie über den Aufenthalt der niederländischen Nationalelf im EM-Quartier Wolfsburg wissen müssen.

Große Ehre für die Stadt Wolfsburg: Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft trifft am Dienstag, 11. Juni, in ihrem EM-Quartier in der VW-Stadt ein. Weltstars wie Bayerns Matthijs de Ligt, Liverpools Virgil van Dijk oder Barças Frenkie de Jong befinden sich ebenso im Kader von Bondscoach Ronald Koeman wie die früheren VfL-Stars Wout Weghorst und Micky van de Ven. Mit ein bisschen Glück werden Wolfsburgs Fußballfans den einen oder anderen Kicker der sogenannten Elftal vor Ort zu Gesicht bekommen. Die Stadt bereitet den prominenten Gästen jedenfalls schon einmal ein warmes Willkommen.

Direkt vom letzten Vorbereitungsspiel am späten Montagabend in Rotterdam gegen Island reisen die Niederländer mit dem Flugzeug an. Um 14 Uhr soll ihre Maschine auf dem Flughafen Braunschweig-Wolfsburg in Waggum landen. Für die Spieler und das Trainerteam wird vor Ort der blaue Teppich ausgerollt. Zuschauer sind erwünscht. „Wir laden Fußballfreunde ein, die Willkommenszeremonie von der Besucherterrasse aus zu beobachten“, teilte die Flughafenleitung bereits mit. Dafür werde die Terrasse geöffnet sein, sodass Fans die Fußballer aus der Nähe erleben und begrüßen können.

Wolfsburg bleibt bis zum letzten Auftritt der Elftal das niederländische EM-Quartier

Der blaue Teppich für die Willkommenszeremonie am Dienstag, präsentiert vor der Treppe zum Flughafengebäude. © Flughafen Braunschweig-Wolfsburg | Flughafen Braunschweig-Wolfsburg

Für die Dauer des Turniers (14. Juni bis 14. Juli) bleibt Waggum der „Team-Base-Camp-Flughafen“ der Niederlande. Das hat die Uefa bestimmt. „Wir freuen uns, dass die Uefa uns als Team-Base-Camp-Flughafen ausgewählt hat und wünschen unseren niederländischen Gästen einen guten Aufenthalt in der Region sowie allen Teams und Fans eine tolle Europameisterschaft“, sagte Flughafen-Chef Michael Schwarz.

Zu den Vorrundenspielen gegen Polen (16. Juni in Hamburg), Frankreich (21. Juni/Leipzig) und Österreich (25. Juni/Berlin) reist die Mannschaft mit dem Bus. Beim Erreichen der K. o.-Runde könnten weitere Anreisen mit dem Flugzeug bestritten werden, das Quartier bleibt in jedem Fall in Wolfsburg. Dort logiert das Oranje-Team im Nobelhotel Ritz-Carlton in der Autostadt, wohin es nach der Landung mit dem Bus gebracht wird. Von dort sind es kurze Wege zum Trainingsgelände. Die Mannschaft trainiert auf dem Gelände des VfL Wolfsburg. Allerdings ist bislang nur eine öffentliche Einheit geplant – und der dürfen am Mittwoch, 12. Juni (Beginn 12 Uhr), auch nur Schulgruppen im AOK-Stadion beiwohnen. Dazu mussten sich interessierte Schulen beim VfL Wolfsburg anmelden.

Ex-VfL-Wolfsburg-Profi Micky van de Ven (rechts) gehört mittlerweile zum Kreis der niederländischen Elftal. © picture alliance/dpa/BELGA | Bruno Fahy

Das Oranje-Team scheint sich in Wolfsburg abzuschirmen

Ansonsten scheint sich die Elftal rarzumachen. Nach jetzigem Stand gibt es nicht einmal anlässlich des öffentlichen Trainings vor den Schülern für diese eine Gelegenheit, Fotos mit den Spielern zu machen und sich Autogramme zu holen. Gut denkbar, dass die Mannschaft sowohl am Stadion als auch am Hotel beim Ein- und Aussteigen in den Bus abgeschirmt wird. Eine Anfrage unserer Zeitung an den niederländischen Fußballverband KNVB ist noch offen. Kommt es so, dürfte sich für die meisten niederländischen Fans ein Abstecher nach Wolfsburg erübrigen. Angesichts der relativ weit entfernten Spielorte Hamburg, Leipzig und Berlin werden auch nur die wenigsten Oranje-Anhänger hier übernachten.

Die Stadt empfängt die Nationalmannschaft der Niederlande auf jeden Fall herzlich, aber mit süffisant und augenzwinkernd gestalteten Plakaten. „Welkom Oranje!“ steht zum Beispiel auf einem Exemplar stadteinwärts an der Heinrich-Nordhoff-Straße, hinter der Einmündung zur Saarstraße. Darauf zu sehen ist ein orange dekorierter Wohnwagen. Und der Untertitel „Aber nach Berlin fahren wir“ spielt darauf an, dass das EM-Endspiel am 14. Juli im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird. Ein direktes Duell der beiden Erzrivalen im Finale hätte sicher auch seinen Reiz.

Kleine Oranje-Kolonie: Knapp 100 Niederländer leben in Wolfsburg

Rückkehr nach Wolfsburg: Dem ehemaligen VfL-Stürmer Wout Weghorst steht auch das niederländische Nationaltrikot hervorragend. © picture alliance/dpa/AP | Patrick Post

Immerhin: Eine kleine Kolonie Niederländer ist in Wolfsburg ansässig. Knapp 100 Bürger hatten laut offizieller Statistik der Stadt zum Zeitpunkt Ende 2023 niederländisch als erste Staatsangehörigkeit und ihren Hauptwohnsitz in der VW-Stadt. Vielleicht versuchen diese ihr Glück am Trainingsplatz oder Hotel, um ihre Landsleute zu treffen und zu motivieren. Nicht ausgeschlossen, dass sich zumindest Weghorst (jetzt TSG Hoffenheim) und van de Ven (Tottenham Hotspur) aus alter Verbundenheit mal blicken lassen.

Deutlich mehr EM-Stimmung sollte allerdings in Wolfsburg herrschen, wenn die deutsche Nationalmannschaft ins Turnier eingreift. Die bestreitet am Freitag, 14. Juni, von 21 Uhr an in München das Eröffnungsspiel gegen die Auswahl Schottlands. Hier gibt es Live-Übertragungen in unserer Stadt.

