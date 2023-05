Junge Frau stirbt nach Stromschlag und Sturz von Bahn-Strommast

Söhlde. In Söhlde ist es zu dem tödlichen Unfall gekommen. In Haldensleben verursacht ein Mann mit einem Bunsenbrenner einen Großbrand.

Eine 21-Jährige ist in Söhlde am Bahnhof auf einen Strommast geklettert, hat einen Stromschlag erlitten und ist später an den Folgen des Unfalls im Krankenhaus gestorben. Die Frau war mit ihrem 31-jährigen Lebenspartner von Hildesheim in Richtung Braunschweig im Zug unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden mussten den Zug demnach am Bahnhof Hoheneggelsen vorzeitig verlassen, da sie kein gültiges Ticket hatten. Aus nicht geklärten Gründen kletterte die Frau dann auf den Strommast, bekam einen Stromschlag von 15.000 Volt und stürzte auf den Bahnsteig. Die Frau wurde vor Ort wiederbelebt, starb aber im Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

200.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand in Bassum

Bei einem Brand in einer Wohnung in Bassum im Landkreis Diepholz ist ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entdeckte die 82-jährige Bewohnerin am frühen Morgen das Feuer und konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Das Feuer brach den Angaben zufolge im Dachstuhl aus. Die Flammen griffen auf die dort liegende Wohnung über. Die Feuerwehr war mit über 100 Kräften im Einsatz. Laut Polizei ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Die Seniorin wurde von ihrer Tochter abgeholt. Die Ursache für den Brand war am Sonntag zunächst unklar.

Räuber nach Überfall auf Senioren auf der Flucht

In Bremen sind zwei Senioren überfallen und bestohlen worden. Einem 77-Jährigen wurde eine Kette vom Hals gerissen, einem anderen Mann eine Luxus-Uhr gestohlen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 77-Jährige war am Freitag in der Innenstadt unterwegs. Nachdem ihm die Kette entwendet worden war, versuchten die unbekannten Täter, seine Uhr vom Handgelenk abzuziehen. Der Mann rief laut um Hilfe, die Diebe ließen laut Polizei erst von ihm ab, als Passanten zu Hilfe eilten. Der Senior erlitt leichte Verletzungen.

Am Tag darauf griffen zwei Unbekannte einen 78-Jährigen in den Wallanlagen an. Sie rissen seinen Arm nach hinten und entwendeten seine Luxus-Uhr. Dabei stürzte der Mann den Angaben zufolge zu Boden und zog sich leichte Schürfwunden zu. Die Täter konnten entkommen. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Raubes und sucht nach Zeugen.

Bunsenbrenner gegen Unkraut verursacht Brand mit 100.000 Euro Schaden

Das Entfernen von wucherndem Unkraut mit einem Bunsenbrenner hat in Haldensleben (Landkreis Börde) zu einem Brand mit 100.000 Euro Schaden geführt. Das Feuer habe am Samstag zunächst eine Garage und im weiteren Verlauf zwei Carports und ein Auto beschädigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ermittlungen zufolge soll ein 57 Jahre alter Mann zuvor mit einem Bunsenbrenner auf dem Gehweg und an Hauswänden Unkraut beseitigt haben. Es sei sehr wahrscheinlich, dass das den Brand ausgelöst habe, hieß es.

