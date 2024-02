Vechta. Bei einem Verkehrsunfall in Vechta ist die junge Frau am Montag verstorben. Im Kreis Wesermarsch starb ein Mann bei einem Hausbrand. Der Überblick.

Bei einem Überholmanöver auf der Bundesstraße 69 in Vechta ist eine Frau tödlich verunglückt. Die 20-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Sie scherte am Montag in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn aus und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Der 41-jährige Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock. Die Straße war wegen der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt.

Ein Toter nach Brand in einem Bauernhaus

Nach einem Brand in einem Bauernhaus in Stadland (Landkreis Wesermarsch) ist ein Mensch tot geborgen worden. Mutmaßlich handele es sich bei dem Toten um den 73 Jahre alten Hauseigentümer und alleinigen Bewohner, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine Bestätigung stehe aber noch aus.

In der Nacht zu Dienstag hatten Nachbarn nach den Angaben die Feuerwehr alarmiert. Rund 110 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Brand zu löschen. Bereits zu Beginn der Löscharbeiten hatte die Feuerwehr demnach den Mann mit einer Wärmebildkamera entdeckt, jedoch konnte er wegen der Rauchentwicklung und der Flammen erst mehrere Stunden später geborgen worden. Die Brandursache ist noch unklar und das Haus stark einsturzgefährdet.

