Stuhr. Der Mann starb noch am Unfallort im Kreis Diepholz. Im Kreis Osterholz wiederum gibt es mehr als 20 Verletzte nach einem Brand. Der Blaulicht-Überblick.

Ein 38 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen in Stuhr im Landkreis Diepholz gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Mann kam in der Nacht zu Sonntag mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Er sei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen.

Erhebliche Schäden an seinem Auto ließen vermuten, dass der Fahrer sehr schnell unterwegs war. Doch sei die Unfallursache bislang nicht abschließend geklärt. Die betroffene Straße blieb am Sonntagmorgen zunächst gesperrt. Zu größeren Verkehrseinschränkungen sei es aber nicht gekommen.

22 Verletzte bei Brand in Osterholz-Scharmbeck – zwei in Lebensgefahr

Insgesamt 22 Menschen sind bei einem Brand in einem Wohnblock in Osterholz-Scharmbeck teils schwer verletzt worden. Zwei Personen schweben nach ersten Erkenntnissen in Lebensgefahr, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Die Ursache für das Feuer blieb zunächst unklar.

Mehrere Notrufe erreichten Feuerwehr und Polizei am späten Samstagabend aufgrund einer starken Rauchentwicklung in dem betroffenen Mehrfamilienhaus. Zudem waren mehrere Bewohner – vor allem in den oberen Stockwerken – in ihren Wohnungen eingeschlossen. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten die Betroffenen teils mit Drehleitern von ihren Balkonen.

Einer der beiden lebensgefährlich verletzten Bewohner – ein 43 Jahre alter Mann – musste nach Angaben der Polizei in eine Spezialklinik geflogen werden. Drei weitere Personen wurden nach derzeitigem Stand schwer verletzt, 17 Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Mehr als 100 Feuerwehrleute sowie 25 Rettungswagen und fünf Notärzte waren wegen des Brandes im Einsatz. Nach rund einer Stunde waren die Flammen gelöscht. Das Gebäude war vorerst nicht mehr bewohnbar. Vertreter der Stadt kümmerten sich um zwischenzeitliche Unterkünfte für die Bewohner. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet daher mögliche Zeugen, sich zu melden.

Auch interessant

Flucht vor Polizei: 5 krasse Fälle aus der Region Braunschweig Von Erik Westermann

dpa