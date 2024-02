Helmstedt. Auf der Bundesstraße 244 hat es am Samstag bei Helmstedt einen sehr schweren Unfall gegeben. Die Strecke ist vollgesperrt.

Einen schweren Verkehrsunfall, der für zum Teil lebensgefährlich Verletzte sorgte, hat es am Samstagabend gegen 19.15 Uhr auf der Bundesstraße 244 in Helmstedt gegeben. Laut Ortsfeuerwehr Helmstedt ereignete sich die Frontalkollision zwischen der Anschlussstelle Helmstedt-West und Mariental-Dorf. Ein Pkw war mit einer Person besetzt, der zweite Pkw mit drei Personen. Die vier Personen kamen mit teils sehr schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Die Personen waren in ihrem Fahrzeug nicht eingeklemmt, jedoch eingeschlossen und mussten mittels hydraulischen Rettungsgerät befreit werden.

Die Feuerwehr stellte außerdem den Brandschutz sicher, klemmte die Fahrzeugbatterien ab, leuchtete die Einsatzstelle aus und sicherte sie ab. Neben der Feuerwehr waren zwei Notärzte sowie vier Rettungswagen im Einsatz. Das THW Helmstedt wurde angefordert, um die Einsatzstelle für die Polizei zur Ursachenermittlung auszuleuchten. Die Strecke ist auch nach 21 Uhr noch immer gesperrt.

red