Esbeck. Ein 46-jähriger Fahrer fiel Polizisten auf einem Feldweg bei Helmstedt auf. Erst in Esbeck gelang es ihnen, das Auto zu stoppen.

Am Sonntagmorgen haben Polizisten im Kreis Helmstedt die Alkoholfahrt eines 46-Jährigen beendet. Laut Pressemitteilung fiel einer Streifenbesatzung auf der Helmstedter Umgehungsstraße zwischen einer Gärtnerei und einer Biogasanlage auf, dass ein Passat auf einem Feldweg in Richtung Ortsausgang fuhr und sich dann auf die B 244 in Richtung Schöningen begab.

Auf der Bundesstraße fuhr der Passat-Fahrer mehrfach auf die Gegenfahrbahn und korrigierte diese Fehler zeitverzögert. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet.

Polizei Helmstedt stoppt Fahrt eines Alkoholisierten in Esbeck

Die Polizisten forderten den Mann per Anhaltesignal auf, zu stoppen. Dem kam der 46-Jährige nicht nach. Erst kurz hinter dem Ortsschild von Esbeck konnte der Passat mithilfe eines weiteren Streifenwagens angehalten werden.

Als die Beamten die Fahrertür des Passat öffneten, bemerkten sie einen Alkoholgeruch. Der Fahrer war trotz mehrfacher Versuche nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest zu machen - er musste im Krankenhaus Helmstedt eine Blutprobe abgeben.

Später auf der Wache des Kommissariats in Helmstedt war ein Atemalkoholtest möglich - er ergab 2,54 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Ermittlungen ergaben, dass der 46-Jährige bereits im Sommer vergangenen Jahres in Salzgitter unter Alkoholeinfluss mit 0,68 Promille gegen einen Laternenmast gefahren und im Anschluss von der Unfallstelle geflohen war.

red