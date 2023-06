Bremer Bahnhof: Mädchen sexuell belästigt – Passanten greifen ein

Ein 26-Jähriger hat am Sonntag ein 15 Jahre altes Mädchen am Bremer Hauptbahnhof sexuell belästigt.

Ein 15 Jahre altes Mädchen ist am Sonntagnachmittag nach Polizeiangaben am Bremer Hauptbahnhof sexuell belästigt worden. Passanten kamen ihr schließlich zu Hilfe, wie die Polizei mitteilte. Ein 26-Jähriger hatte der jungen Frau zunächst an den Rückenausschnitt gefasst. Das Mädchen wies den Mann zurück, doch dieser ließ nicht von ihr ab und fasste ihr danach an die Hüfte. Daraufhin kamen zwei Passanten dem Mädchen zur Hilfe.

Der Mann wurde noch am Tatort von der Bundespolizei festgenommen. Der mutmaßliche Täter war bereits polizeibekannt, er hatte einen Alkoholwert von 1,9 Promille. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Niedersachsen:

Seenotretter retten Wattwanderer vor Spiekeroog

Freiwillige Seenotretter haben vier erschöpfte Wattwanderer vor der ostfriesischen Insel Spiekeroog aus Lebensgefahr befreit. Drei Erwachsene und ein sechsjähriges Mädchen konnten am Sonntagabend einen Priel nicht durchqueren, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger am Montag in Bremen mit. Ein Hund sei ebenfalls bei der Gruppe gewesen. Die Gruppe war zwischen der Insel und dem Festland unterwegs.

Anhand der GPS-Daten ihres Mobiltelefons konnten die Seenotretter den Standort lokalisieren. Die ehrenamtliche Besatzung des in Neuharlingersiel stationierten Seenotrettungsboots „Courage“ fand wenig später die Wattwanderer und befreite sie aus der gefährlichen Situation. Bis auf Schürfwunden an den Füßen waren sie unverletzt.

250.000 Euro Schaden nach Kellerbrand in Hannover

Bei einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Hannover ist am Sonntagmittag ein Sachschaden von rund 250.000 Euro entstanden. Laut Informationen der Feuerwehr befand sich keiner der Bewohner zum Zeitpunkt des Brandes in dem Haus und verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, war zunächst unklar.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Brandort stieg nach den Angaben bereits Rauch aus dem Kellerfenster des Hauses. Die Beamten der Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle und der Einsatz dauerte knapp eine Stunde. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste das Haus umfangreich belüftet werden und es entstand ein Schaden von rund 250.000 Euro.

Landgericht Hildesheim: 46-Jähriger soll Kinder in seiner Wohnung sexuell missbraucht haben

Wegen teils schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern muss sich ein 46-Jähriger ab Montag 9.30 Uhr, vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Dem Mann aus der Gemeinde Uetze in der Region Hannover wird vorgeworfen, sich Eltern gegenüber als vertrauenswürdige Aufsichtsperson ausgegeben zu haben, wie das Gericht mitteilte. In seiner Wohnung soll er zwischen Juli 2021 und Juni 2022 insgesamt 16 Straftaten begangen haben. Die mutmaßlich betroffenen Kinder waren nach Gerichtsangaben zwischen fünf und zwölf Jahre alt.

Dem Angeklagten wird darüber hinaus der Besitz von Kinderpornografie zur Last gelegt. Er soll mehr als 2500 kinderpornografische und 40 jugendpornografische Dateien auf Datenträgern gespeichert haben.

