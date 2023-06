Verden: 14-Jähriger stirbt nach Fahrradsturz – Arzt vor Gericht

Verden: Der Angeklagte (rechts) sitzt vor Prozessbeginn mit seinen Anwälten Viktor Volkmann (links) und Sebastian Vogel im Gerichtssaal. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im April 2018 in einem Krankenhaus in Rotenburg als behandelnder Arzt an einem 14-jährigen Patienten nach einem Fahrradunfall nicht die notwendige medizinische Behandlung durchgeführt zu haben. Der Mediziner soll eine bestehende Hirnblutung nicht erkannt haben. Der Jugendliche starb im Krankenhaus.