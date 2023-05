16-Jährige Fahrschülerin bei Motorradunfall schwer verletzt

Rinteln . Im Kreis Schaumburg wird die junge Frau schwer verletzt. Es ist nicht der einzige Unfall in Niedersachsen. Der Blaulicht-Überblick.

Ein Rettungswagen im Einsatz (Symbolbild). Mehrere teils schwere Verkehrsunfälle haben die Einsatzkräfte in Niedersachsen am Wochenende beschäftigt.

In Rinteln (Landkreis Schaumburg) ist am Freitagnachmittag eine 16-jährige Fahrschülerin schwer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Jugendliche auf ihrem Motorrad unterwegs, als ein 44-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit ihr zusammenstieß. Daraufhin stürzte die Motorradfahrerin und verletzte sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich.

Der 44-Jährige verlor laut Polizei die Kontrolle über sein Auto, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit auf das Fahrschulauto, das hinter der Jugendlichen fuhr, aufgefahren war. Bei dem Versuch abzubremsen, geriet er ins Schleudern und konnte den Zusammenstoß mit der jugendlichen Motorradfahrerin nicht verhindern.

27-Jährige schwer bei Motorradunfall in Rehren verletzt

Eine 27-jährige Motorradfahrerin ist am Samstagmittag in Rehren (Landkreis Schaumburg) gegen ein Auto gefahren und dabei schwer verletzt worden. Die Motorradfahrerin übersah nach Polizeiangaben von Sonntag ein Auto, das verkehrsbedingt auf der Straße stehengeblieben war und fuhr auf das Auto auf. Daraufhin stürzte die 27-Jährige und zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Einsatzkräfte brachten die junge Frau für eine medizinische Behandlung in eine Klinik. Der 65-jährige Autofahrer, auf den die Motorradfahrerin aufgefahren war, blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unbekannt.

Drei Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße im Landkreis Hildesheim

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B494 bei Algermissen (Landkreis Hildesheim) sind drei Menschen verletzt worden. Eine 29-jährige Autofahrerin war am Samstagnachmittag von einer Kreisstraße auf die Bundesstraße in Richtung Hildesheim abgebogen. Dort stieß ihr Wagen mit einem anderen Auto zusammen, dessen 26 Jahre alter Fahrer in der gleichen Richtung unterwegs war.

Beide Fahrer sowie der 15-jährige Beifahrer im zweiten Wagen wurden mit leichteren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallursache war am späten Samstagabend noch unklar, wie die Polizei mitteilte.

dpa

