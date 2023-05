Polizei Wolfsburg muss Hündin aus aufgeheiztem Auto befreien

Im Sommer können Autos für Hunde zu Todesfallen werden. Auch eine heruntergelassene Scheibe hilft dabei nicht unbedingt. Schon bei 20 Grad Außentemperatur kann sich ein PKW in der Sonne so aufheizen, dass es für die Tiere lebengefährlich wird – so nun auch in Wolfsburg (Symbolbild).

Wolfsburg. Selbst bei Temperaturen von 20 Grad können Hunde in Autos in Gefahr geraten. So auch nun in Wolfsburg. Die Polizei appelliert an alle Tierhalter.