Braunschweig. Tausende werden zu den Walpurgis-Feierlichkeiten am Samstag im Harz erwartet. So wird das Wetter am Sonntag – und am 1. Mai.

Der Harz- Das höchste Gebirge in Norddeutschland

Der Harz: Das höchste Gebirge in Norddeutschland

Wettervorhersage Wetter an Walpurgis: So wird es in der Region Braunschweig-Harz

Mit der Sonne als Unterstützerin können die Bürgerinnen und Bürger unserer Region die Walpurgisfeiern und Feste zum 1. Mai begehen. Wie der Deutsche Wetterdienst unserer Zeitung auf Nachfrage mitteilt, kann es am Montag in Braunschweig bis zu 18 Grad warm werden, im Harz sind immerhin 14 Grad möglich. Der Wind weht nur leicht.

Lesen Sie weitere Texte zu Walpurgis und dem 1. Mai:

Auch am Sonntag scheint schon die Sonne, die kühlen Luftmassen, die Freitag und Samstag über die Region hineinziehen, sind allerdings noch nicht entsprechend erwärmt, so dass es in der Region Braunschweig 15 Grad wird, im Harz hingegen 12 Grad. Der Wind weht schwach.

Der Samstag ist in unseren Beritten noch wechselhaft. Es kann gerade in der Nacht und am Vormittag immer mal wieder Regen geben. Der Wind weht schwach.

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de