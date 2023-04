April-Wetter: Plötzlich liegt wieder Schnee auf dem Brocken

Torfhaus. In Niedersachsen und dem Harz ist es zurzeit ziemlich kühl. Soll das so weitergehen? Die Wetter-Aussichten für die kommenden Tage.

Während es in den Tälern bereits blüht, ist im Oberharz der Winter noch einmal kurz zurückgekommen. In den Höhenlagen – etwa auf dem Brocken – liegt seit einigen Tagen wieder eine dünne Schneeschicht. Die Webcams auf dem Brocken zeigten zudem, dass die Spitze des 1141 Meter hohen Berges am Morgen in dichtem Nebel lag.

Auch in Niedersachsens Flachland ist es kühl. So sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Mittwoch einen wechselnd bewölkten Tag mit einzelnen Schauern voraus – „bei weiter kühlen 7 bis 11 Grad“. Teils stark böig auffrischender Wind trägt dazu bei, dass es sich nicht wirklich wie Spätfrühling anfühlt. Nachts erreichen die Temperaturen gar frostige Tiefstwerte zwischen -2 und 3 Grad Celsius.

Niedersachsen: Temperaturen tagsüber werden wieder zweistellig

Soll das so weitergehen – auch mit Blick auf das lange Wochenende um den 1. Mai? Der DWD sagt für Niedersachsen zumindest eine leichte Temperatursteigerung voraus. Während die Tageshöchstwerte stetig klettern – am Donnerstag bis zu 12, am Freitag bis zu 15, am Samstag bis zu 16 Grad –, bleibt es nachts bei niedrigen einstelligen Temperaturen.

Und: Vor allem am Freitag sieht es nach Regen aus. Die Wetter-Experten sprechen von einer starken Bewölkung und „schauerartigem, teils gewittrigem Regen“. Auch in der Nacht zu Samstag kann es noch vereinzelt etwas regnen – dann soll es vermehrt auflockern. Für seriöse Prognosen für das Mai-Wochenende ist es zu früh, aber: Die Trendvorhersage des Deutschen Wetterdienstes sieht zumindest in den ersten Mai-Tagen ziemlich sicher zweistellige Temperaturen tagsüber vor.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen und der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

dpa/mjc

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de