Nahezu überall in Deutschland wurde es am Freitag frühlingshaft. So auch hier an der Mecklenburgischen Seenplatte.

Wetter in Niedersachsen

Wetter in Niedersachsen Endlich wieder Frühling – So wird das Wetter am Wochenende

Strahlend blauer Himmel und Temperaturen bis zu 20 Grad – der heutige Freitag läutet nun endlich den Frühling ein. Nachdem es in den vergangenen Wochen noch grau und nass draußen war, macht dieses Wetter nun Lust auf einen Besuch in der Eisdiele und auf das Anheizen des Grills. Doch wird sich das schöne Wetter über das Wochenende in der Region Braunschweig-Wolfsburg halten? Wir geben einen Überblick:

So ist das Wetter am Freitag

Die warmen Temperaturen haben wir am Freitag einem Hoch über Skandinavien zu verdanken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert. Bis zu 21 Grad hieß das konkret in Wolfsburg und Peine. In , Gifhorn, und Wolfenbüttel wurden Temperaturen bis zu 20 Grad erreicht und in Helmstedt und Salzgitter waren es 19 Grad.

In der Nacht wird das Hoch westwärts abziehen und ein Tiefdruckgebiet entwickelt sich, was am Samstag für mehr Wolken, aber für angenehm frühlingshafte Temperaturen, sorgen wird.

Das Wetter am Samstag

Am Samstag zieht sich das Wetter in Niedersachsen etwas zu, es wird bewölkter. Die Temperaturen steigen jedoch an: Es werden Werte zwischen 18 und 22 Grad tagsüber erreicht.

Wolken am Sonntag

Der Sonntag wird wieder grau: Der DWD erwartet für Niedersachsen Wolken mit Schauern und einzelnen Gewittern. Die Temperaturen fallen wieder leicht, es sind Tiefstwerte um die 7 Grad in der Nacht möglich. Tagsüber liegen die Höchstwerte bei 19 Grad.

