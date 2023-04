Gifhorner entdecken Strandlektüre mit Spenden-Effekt

Bis Samstag, 18 Uhr, bereichert der Bücherflohmarkt des Lions Clubs Gifhorn Südheide das Sortiment des Kaufland-Einkaufszentrums am Eyßelheideweg um Literatur.

Freitagvormittag zur besten Einkaufszeit kümmert sich Margit Engel von den Lions um die Kunden an den Körben mit bestens erhaltenen Bänden.

„Alle Bücher sind wirklich in gutem Zustand und in zehn Kategorien sortiert“, erzählt Engel. Sie gibt den Leseratten Tipps, wo sie die Titel für ihren Geschmack finden. Viel Aufwand haben die Ehrenamtler der Lions in die Vorbereitung gesteckt: „Viele Abende, viele Hände“, bilanziert Engel die Einsätze im Lager auf dem ehemaligen BGS-Gelände.

Gefragt: Kinderbücher und Antiquariat

Ihr Lohn: „Viele strahlende Gesichter.“ Die Gifhorner bunkern schon mal Strandlektüre für den nahenden Sommerurlaub. Besonders gefragt seien außer Krimis und Reiseliteratur diesmal Kinderbücher, hat Engel schon gesehen: „Da sind auch schöne Ausgaben dabei.“ Ungewöhnlich: Antiquariat sei aktuell stark gefragt. Die Lions-Bücher haben keinen Preis. Erbeten sind Spenden.

Was sie damit anstellen, wissen die Südheide-Mitglieder schon genau: „Das Geld geht an das Hospizhaus in Gifhorn und unterstützt auch die ambulante Palliativversorgung“, erläutert Engel. Denn viele sterbenskranke Patienten werden auch zu Hause im Kreis der Familie bis zum Ende begleitet.

Neue Runde: Abgabe von Büchern am 6. Mai

Während der Bücherflohmarkt noch floriert, denkt Margit Engel schon wieder an die Herbstausgabe der Lions-Aktion: „Nachschub von Bücherspenden nehmen wir am Sonnabend, 6. Mai, von 9 bis 11 Uhr an unserem Lager auf dem ehemaligen BGS-Gelände am Wilscher Weg an.“

Dann beginnt die Aktion für den guten Zweck von vorn. Selbst nicht mehr ganz so taufrische Bücher nehmen die Lions gerne an. Diese Bände finden sich dann zwar nicht auf dem Flohmarkt. „Aber wir haben einen Verwerter, der uns die ausgelesenen Exemplare zum Kilopreis abnimmt“, berichtet Engel. Der Spenden-Effekt ist also gesichert.

