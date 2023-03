Schüttorf. Zudem haben Unbekannte einen Automat gesprengt. In Bremen hat es bei einem Brand und einem Bus-Unfall Verletzte gegeben – der Polizei-Überblick.

Feuerwehrleute haben eine Frau in Bremen aus dem zehnten Stock eines Hochhauses gerettet. Eine Wohnung hat gebrannt.

Blaulicht Niedersachsen Mann fährt in Niedersachsen mit Führerschein eines Toten

Mit dem Führerschein eines Toten ist ein Autofahrer auf der Autobahn A30 von der Polizei erwischt worden. Der 59-Jährige zeigte den Beamten bei der Kontrolle im Landkreis Grafschaft Bentheim einen über 40 Jahre alten grauen Papierführerschein vor, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Bei dem Führerschein handelte es sich um das Dokument eines bereits 2019 verstorbenen Mannes im ähnlichen Alter. Dem 59-jährigen Autofahrer war bereits vor acht Jahren die Fahrerlaubnis entzogen worden. Den Mann erwartet nach dem Vorfall vom Dienstag ein Strafverfahren wegen Missbrauchs von Ausweisdokumenten und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Hochhausbrand in Bremen - Feuerwehr rettet Frau aus zehntem Stock

Bei einem Hochhausbrand in Bremen-Osterholz hat die Feuerwehr eine Frau vor einem folgenschweren Sturz aus dem zehnten Stock bewahrt. In der Küche ihrer Wohnung war in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Frau wurde durch die Flammen eingeschlossen und rettete sich zunächst auf einen Fenstersims im zehnten Stock, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Einsatzkräfte mit Atemschutzgerät bahnten sich einen Weg durch die brennende Küche und verhinderten, dass die 39-Jährige abstürzte. Ihre Kinder im Alter von zehn und fünfzehn Jahren hatten die brennende Wohnung eigenständig vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Sie erlitten leichte Verletzungen. Die Frau wurde mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Brandursache wird ermittelt.

Mehrere Verletzte bei Unfall mit Linienbus

Bei einem Unfall mit einem Linienbus und einem Auto in der Bremer Neustadt sind mehrere Menschen leicht verletzt worden. Mindestens vier Businsassen mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein 83-Jähriger hatte am Dienstag sein Auto aus einer Parklücke gefahren, ohne auf den sich nähernden Bus zu achten. Der Fahrer des Linienbusses habe trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern können. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Unbekannte sprengen Fahrkartenautomat und entkommen ohne Beute

Automatensprenger haben am Bahnhof Kirchhorsten im Landkreis Schaumburg einen Fahrkartenautomaten zerstört. Die Täter blieben jedoch erfolglos: Die Geldkassetten im Automaten blieben trotz der schweren Schäden unversehrt, wie die Polizei mitteilte. Zeugen hatten in der Nacht zu Mittwoch ein lautes Detonationsgeräusch gehört. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Noch vor Eintreffen der Polizei waren die Täter ohne Beute entkommen.

