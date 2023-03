Cold Case: Aktenzeichen XY greift Mordfall aus Niedersachsen auf

Lüneburg. Eine Frühpensionärin wurde 1989 durch einen Messerstich in der Lüneburger Heide getötet. 34 Jahre später hofft die Polizei auf neue Hinweise.

In der Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" geht es am Mittwochabend unter anderem um einen Fall aus Niedersachsen.

Fast 34 Jahre nach dem Mord an einer 45-jährigen Frau im Landkreis Harburg wird der Fall am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ aufgegriffen. Ein Kriminalhauptkommissar werde zu dem sogenannten Cold Case aus dem Jahr berichten 1989 berichten, teilte die Polizei vorab mit.

Unbekannter ersticht Frau in Lüneburger Heide

Damals war die Frühpensionärin am 10. April auf einem Waldweg zwischen den Ortschaften Holm-Seppensen und Sprötze durch einen Messerstich getötet worden. Ende Februar dieses Jahres waren dann bei einer umfangreichen Suche in dem betroffenen Waldgebiet insgesamt 150 Gegenstände gefunden worden, von denen mittlerweile vier als ermittlungsrelevant eingestuft werden. In der TV-Sendung soll daher über das Schicksal der Ermordeten berichteten werden. Die Ermittler erhoffen sich weiterhin Zeugenhinweise, die doch noch zur Identifikation des unbekannten Täters führen.

dpa

