Mann wird bei Streit in Hannover in den Hals gestochen

Ein Mann ist von einem Unbekannten in Hannover in den Hals gestochen und schwer verletzt worden. Der 26-Jährige sei kurz vorher in der Nacht auf den Sonntag mit dem Täter vor einer Kneipe in Streit geraten, teilte die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mit.

Plötzlich habe sein Kontrahent mit einem unbekannten Gegenstand auf ihn eingestochen und sei geflohen. Der 26 Jahre alte Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Vom Täter fehlte bislang jede Spur. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags und sucht nach Zeugen, die die Tat im Stadtteil Vahrenheide beobachtet haben.

Tödlicher Verkehrsunfall bei Brinkum – Vollsperrung der Unfallstelle

Bei einem Überholversuch ist am Sonntagmorgen bei Brinkum (Landkreis Leer) ein 80-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stieß der 80-jährige Autofahrer beim Überholen eines anderen Wagens frontal mit einem Lastkraftwagen auf der gegenüberliegenden Fahrbahn zusammen. Der 80-jährige Autofahrer starb noch am Unfallort.

Der Fahrer des Lastwagens wurde ebenfalls verletzt. Zu dem Ausmaß der Verletzungen oder der Identität des Lastkraftwagenfahrers konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Fahrbahn der Bundesstraße 436 war im Bereich Leeraner Straße vollständig gesperrt.

Emsland: Auto überschlägt sich nach Kollision – 55-Jährige tödlich verletzt

Eine Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß ihres Fahrzeugs mit einem anderen Wagen in Haren (Landkreis Emsland) ums Leben gekommen. Die 55-Jährige übersah am Samstagmorgen an einer Kreuzung aus bislang ungeklärter Ursache ein von rechts kommendes vorfahrtsberechtigtes Auto einer 78-Jährigen, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Die ältere Frau, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde, fuhr mit ihrem Wagen in die Beifahrerseite des Autos der 55-Jährigen. Deren Fahrzeug überschlug sich daraufhin und kam auf der Fahrerseite zum Stehen. Die 55-Jährige starb noch am Unfallort. Die andere Frau wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Stachelschweine aus Tierpark in Thale gestohlen

Unbekannte haben in Thale im Landkreis Harz zwei Weißschwanz-Stachelschweine aus ihrem Gehege im Tierpark Hexentanzplatz gestohlen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die in der Nascht zum Samstag verschwundenen Stachelschweine „Pinky“ und „Brain“ sind rund 60 Zentimeter groß und wiegen zirka 15 Kilogramm. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Kreis Osnabrück: Motorradfahrer prallt gegen Baum und schwebt in Lebensgefahr

Ein Motorradfahrer ist mit seiner Maschine in Bad Essen im Landkreis Osnabrück gegen einen Baum geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 25-Jährige habe am Samstagnachmittag aus bisher unbekannter Ursache in einer Kurve auf einer Landstraße die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ersthelfer kümmerten sich kurz nach dem Unfall um den Mann. Anschließend wurde er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Emsland: 48-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Beesten im Landkreis Emsland ist am Samstag ein 48-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizeiinformationen von Sonntag kam es zwischen dem Motorradfahrer und einer 27-jährigen Autofahrerin zu einem Zusammenstoß, als der 48-Jährige versuchte, den abbiegenden Wagen zu überholen. Durch den Zusammenstoß wurde der 48-Jährige schwer verletzt. Die Autofahrerin blieb unverletzt und es entstand ein Sachschaden von zirka 12.000 Euro.

