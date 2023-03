Blaulicht Niedersachsen Krummes Denkmal in Hannover – Polizei ermittelt

Unbekannte haben im hannoverschen Stadtteil Zoo ein Kriegsdenkmal stark beschädigt, teilt die Polizei mit. Die Täter haben dem Denkmal des Ulanen-Regiments Nr. 13 zwischen Montagabend und Dienstagmorgen so sehr zugesetzt, dass die Stadt es aus Sicherheitsgründen abbauen musste. Das Ehrenmal in der Bernadotteallee kippte um, weil die Befestigung an den Beinen und Hufen von den Unbekannten stark beschädigt worden war.

Weshalb sich die Unbekannten an dem Reiter zu schaffen gemacht haben, ist laut Polizei unklar. Die Behöre ermittelt nun wegen versuchten schweren Diebstahls und bittet um Hinweise unter 0511 1092717.

