Frau prallt mit Auto gegen Baum - fünf Schwerverletzte

Westerloy. Schwerer Unfall in Westerloy, erneute Tumulte im Kino in Bremen, schwere Gewalttat in Bramsche – der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

Nach einer grausamen Gewalttat in Bramsche muss die Polizei ermitteln. In Niedersachsen gab es zudem einen schweren Unfall, in Bremen erneut Tumulte in einem Kino (Symbolbild).

Bei der Kollision eines Autos mit einem Baum im Landkreis Ammerland sind fünf Menschen schwer verletzt worden, zwei von ihnen lebensgefährlich. Eine 35-Jährige war mit ihrem Wagen, in dem noch vier Mitfahrer saßen, in der Nacht zum Sonntag auf einer Landesstraße bei Westerloy unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Am Ausgang einer Rechtskurve kam die Frau mit ihrem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Die 35-Jährige und eine 21 Jahre alte Mitfahrerin erlitten lebensgefährliche Verletzungen, drei weitere Fahrzeuginsassen im Alter von 25, 36 und 37 Jahren wurden schwer verletzt. Die Landesstraße blieb für rund vier Stunden voll gesperrt.

Erneut Tumulte in Bremer Kino - Polizei ermittelt

Nicht nur in Niedersachsen gab es Polizei-Einsätze, auch in Bremen musste ein Großaufgebot ausrücken – erneut. In einem Kino in der Hansestadt ist es am Samstag erneut zu Rangeleien und Tumulten zwischen jungen Besuchern gekommen.

Blaulicht-News aus unserer Region

Die Beteiligten hatten sich zunächst mit Popcorn und Nachos beworfen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dann sei es innerhalb und außerhalb des Kinos zu Handgreiflichkeiten gekommen. Die Polizei war am Samstag mit einem Großaufgebot im Stadtteil Gröpelingen vor Ort. Die Beamten beruhigten die Besucher, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Kinovorstellungen wurden beendet. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Bereits am Freitagabend hatte es in dem Kino Streit gegeben. Den Bericht dazu finden Sie hier.

Gewalttat in Bramsche

In Bramsche bei Osnabrück hat es in der Nacht zum Sonntag eine schlimme Gewalttat gegeben. „Es gab ein Tötungsdelikt“, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag. Offenbar wurde eine 19-Jährige vergewaltigt und anschließend getötet. Den aktuellen Stand finden Sie in einem eigenen Artikel.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de