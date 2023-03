Wolfsburg. Zwei Personen überfallen einen 24-Jährigen am Nordkopf. Die Täter schrecken auch vor Gewalt nicht zurück. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Raubüberfall am Nordkopf in Wolfsburg sucht die Polizei nach Zeugen (Symbolbild).

Polizei Wolfsburg Überfall am Wolfsburger Nordkopf – Handy und Geldbörse weg

Zu einem Raubüberfall ist es am Freitagabend im Bereich des Nordkopfes in Wolfsburg gekommen. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Demnach war ein 24-Jähriger Wolfsburger gegen 19.13 Uhr im Umfeld des Nordkopfes unterwegs, als er zunächst von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. In der Folge griff der Unbekannte den 24-Jährigen an, unter anderem mit Faustschlägen ins Gesicht.

Täter klauen Wolfsburger iPhone und Geldbörse

Wie die Polizei berichtet, kam ein zweiter Täter dazu, der den 24-Jährigen festhielt, während der erste Täter ihm ein iPhone und die Geldbörse aus der Jackentasche entwendete. Beide Täter flüchteten anschließend der Überfallene erlitt leichte Verletzungen im Gesicht.

Der 24-Jährige beschreibt den Angreifer als männlich, Mitte 20 Jahre alt, dunkelhaarig und schlank. Die Polizei Wolfsburg bittet Zeugen, die Angaben zur Tat machen können oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Nordkopfes gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

